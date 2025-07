Ozzy Osbourne nie żyje. Odszedł legendarny muzyk i ikona popkultury

fot. zrzut ekranu z YouTube - talk show Conana O'Briena

Reklama

Ozzy Osbourne to przede wszystkim legenda muzyki, głównie dzięki swojej działalności w kultowym zespole Black Sabbath. W świecie popkultury był jednak osobowością wykraczającą poza muzykę i własną twórczość, stając się rozpoznawalny i popularny nawet wśród osób, które nigdy nie słuchały jego piosenek. Dlatego oficjalne oświadczenie rodziny Osbourne’ów o jego śmierci w wieku 76 lat zasmuciło wiele osób na świecie.

Osbourne zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi w ostatnich latach, na czele z chorobą Parkinsona, którą zdiagnozowano u niego w 2020 roku. Przyczyny śmierci nie zostały podane.

Ozzy Osbourne – kino i popkultura

Jego twórczość solowa oraz zespołu Black Sabbath była wykorzystywana setki razy w filmach i serialach. Doszło nawet do sytuacji, gdzie po 2008 roku wiele osób sądziło, że piosenka Iron Man zespołu, użyta w napisach końcowych widowiska Iron Man, została specjalnie napisana do filmu – co nie było prawdą.

Ozzy Osbourne wielokrotnie pojawiał się w filmach i serialach w rolach epizodycznych, czyli w tak zwanym cameo. Często po prostu grał samego siebie, także w wersji dość humorystycznej. Udzielał się w taki sposób również w dubbingu animacji.

Dzięki reality show The Osbournes z 2002 roku stał się popularny na całym świecie, nie tylko wśród fanów ciężkiej muzyki.