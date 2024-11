Pajączek prosi o lajki i subsrypcje. Nowe grafiki z Your Friendly Neighborhood Spider-Man

fot. Marvel Studios

Dwa pierwsze slajdy w galerii to nowe grafiki z serialu Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Widać na nich, jak Pajączek mówi do kamery, prosząc widzów o polajkowanie i zasubskrybowanie swojego kanału. Na ekranie widać również komentarze jego obserwatorów. Co ciekawe, jeden z nich napisał, że "to najnowszy Avenger". Możemy więc wywnioskować, że nastoletni superbohater chwali się swoimi akcjami ratunkowymi w internecie.

Zdradziło to również to nagranie z parady:

Jak można się domyśleć, ta decyzja wywołała mieszane reakcje wśród fanów. Nie wszystkim podoba się ta próba "uwspółcześnienia" znanego superbohatera, co widać w odpowiedziach pod postem @DiscussingFilm. Niektórzy deklarują nawet, że to całkiem zniechęciło ich do obejrzenia serialu.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man zadebiutuje w Disney+ 29 stycznia.