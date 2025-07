To na nie najbardziej czekaliśmy w telewizji. TOP10 filmów Disney Channel

fot. Disney Channel/Bob D’Amico

Reklama

Nostalgiczne, szczególnie dla gen Z. Pełne muzyki, przyjaźni i pierwszych relacji romantycznych - to idealnie opisuje filmy, które przez lata stworzyło i dostarczyło szerokiej widowni Disney Channel. Wybraliśmy te najbardziej ikoniczne franczyzy, by przypomnieć wam o ich istnieniu lub zachęcić do ich nadrobienia. Zobaczycie tutaj przeróżne klimaty - perypetie licealistów, wakacyjne przygody, istoty nadprzyrodzone, musicale, a nawet... prawdziwą magię! Dodatkowo, większość z nich posiada w obsadzie znanych aktorów i piosenkarzy, którzy swoją karierę na skalę światową zaczynali właśnie na tym kanale!

W naszej galerii pojawiły się zarówno jednoczęściowe hity, jak i kilkuczęściowe serie filmowe, które uznaliśmy za najbardziej warte waszej uwagi - zarówno te z wczesnych lat 2000., jak i nieco nowsze propozycje, mające swoją premierę na kanale telewizyjnym Disney Channel. Wszystkie z poniższych produkcji znajdziecie także w ofercie platformy streamingowej Disney+, w dedykowanej zakładce Disney Channel - Oryginalne filmy.

Disney Channel - TOP10 filmów oryginalnych

10. Camp Rock Jedna z najbardziej rozpoznawalnych franczyz wczesnych lat 2000., doczekała się dwóch części. Historia nastolatki granej przez Demi Lovato, która wyjeżdża na obóz muzyczny wraz z członkami zespołu Jonas Brothers. Zobacz więcej Reklama

Najlepsze dodatkowe filmy Disneya. Te animacje wychowały pokolenie Z