Eternals - Kumail Nanjiani chwali decyzję o przesunięciu daty premiery filmu. Uspokaja fanów

fot. EMILY SHUR / Men's Health

W środę, 23 września, świat obiegła wiadomość, która tak naprawdę wydawała się formalnością, że filmy MCU, Czarna wdowa, Eternals oraz Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zmieniają daty premier. Eternals trafi do kin 5 listopada 2021 roku, czyli rok później niż pierwotnie zaplanowano. Jednak gwiazda projektu, Kumail Nanjiani chwali decyzję studia, określając ją jako słuszną i odpowiedzialną, ponieważ nic nie jest ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo podczas pandemii. Przy okazji obiecał, że film będzie warty czekania.

fot. materiały prasowe

Widowisko opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianego Nanjianiego również Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.