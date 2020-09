Czarna Wdowa - premiera filmu MCU przesunięta! Disney dokonuje kolejnych roszad

fot. Marvel

Spekulowano o tym od kilku dni i wreszcie mamy tego potwierdzenie. Czarna wdowa miała otworzyć 4. fazę Kinowego Uniwersum Marvela w maju 2020 roku. Pandemia koronawirusa wymusiła przesunięcie filmu na listopad, kiedy to miała zadebiutować produkcja Eternals. Marvel Studios i Disney zdecydowali wtedy, że przesuną wszystkie swoje produkcje o jedno miejsce. Teraz jednak dokonano kolejnej znaczącej zmiany, bowiem film o Czarnej Wdowie trafi do kin 7 maja 2021 roku.

To oznacza oczywiście przesunięcie dat premier wszystkich, wcześniej zapowiedzianych filmów MCU. Dlatego też Eternals zadebiutuje nie 12 lutego 2021 roku, a 5 listopada 2021 roku. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings został przesunięty z kolei na 9 lipca 2021 roku, termin ten oznacza zatem, że produkcja ta pojawi się w kinach przed Eternals.

fot. materiały prasowe

Zmiany dotyczą też wielu innych filmów, które dystrybuowane są przez Disneya. Śmierć na Nilu w reżyserii Kennetha Branagha doczeka się premiery nie 23 października 2020 roku, a 18 grudnia 2020 roku. Z kolei adaptacja komiksu zatytułowana The Empty Man trafi do kin 4 grudnia 2020 roku. Z kolei o rok zostanie przesunięty film West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga i pojawi się w kinach 10 grudnia 2021 roku. Deadline informuje także, że żadna z produkcji nie doczeka się swojej premiery w Disney+. Animacja Pixara zatytułowana Co w duszy gra ma trafić do kin 20 listopada.

Wszystkie zmiany spowodowane są oczywiście wciąż rosnącymi liczbami zakażeń koronawirusem na całym świecie. Dotyczą one premiery w każdym kraju, nie tylko w USA.