Eternals bez nadmiaru CGI? Kevin Feige wychwala reżyserkę

fot. materiały prasowe

Chloé Zhao, reżyserka superprodukcji Marvel Studios zatytułowanej Eternals jest obecnie najgorętszym nazwiskiem w Hollywood. Wszystko za sprawą dwóch Oscarów w kategoriach najlepszy film oraz najlepsza reżyserka za Nomadland. Choć do tego momentu dostała ona deszcz nagród, to Oscary są kwintesencją tej drogi. Z okazji tego zwycięstwa portal Variety porozmawiał z szefem Marvel Studios Kevinem Feige oraz samą Chloe Zhao.

Chloe Zhao miała na koncie jeden film, gdy w 2018 roku Marvel ją zatrudnił do wielkiej superprodukcji. Zhao jest wielką fanką MCU, co podkreślała w wielu wywiadach na temat oscarowego Nomadland. Gdy rozmawiała z Marvelem, chciano ją do Czarnej Wdowy, ale podjęła decyzję o usunięciu swojej kandydatury. Ostatecznie jej wizja na Eternals tak się spodobała, że ją zatrudniono. Reżyserka chwali Marvela i Kevina Feige za współpracę i wsparcie. Uważa, że miała dużo swobody kreatywnej. Dodaje też, że Marvel dostosował prace na planie do jej oczekiwań. Dzięki podczas zdjęć towarzyszyło jej 25 osób, a nie setki osób, jak w standardowych blockbusterach. Osoby jej towarzyszące dowodziły armiami innych, więc ich obecność pozwoliło jej osiągnąć zamierzone cele bez rozpraszania jej stylu pracy.

Feige wyjaśnia, że szukają filmowców z unikalnymi głosami, którzy mogą powiedzieć coś wyjątkowego na różne tematy. Chcą takich reżyserów bez znaczenia, jak duże czy małe filmy przedtem zrobili. Według niego Zhao się w to wpisuje, a fakt, że jest wielką fanką MCU i komiksów Marvela to świetny bonus.

Eternals - grafika

Producent tłumaczy, że współpraca z Zhao polegała też na tym, że chciała ona kręcić w praktycznych, zbudowanych scenografiach i w prawdziwych lokacjach. Namacalnych rzeczy na planie miało być dużo. Nie oznacza to, że nie będzie CGI, bo to nadal widowisko o superbohaterach z nadludzkimi mocami, ale przez jej wizualny styl, wszystko ma być bardziej realne, prawdziwsze, bo niewygenerowane komputerowo. Feige uważa, że film zyskuje na tym pod kątem wizualnym. Sam Feige był zszokowany, jakie piękne ujęcie nakręciła bez wykorzystywania efektów komputerowych.

- Stworzyliśmy krótki montaż fragmentów dla ludzi z Disneya. To było przepiękna i wciąż musiałem sobie przypominać: to wszystko jest tam przed kamerą, nie ma tu żadnych efektów komputerowych! Na ekranie wówczas widziałem piękny zachód słońca z idealnymi falami morza i mgłą nadchodzącą od strony klifu. Imponujące! Widząc potem Nomadland po tym, jak nakręciliśmy Eternals, myślałem sobie" Tu nie chodziło o to, że chciała wyciągnąć Marvela ze świata green screenów, które często są podstawą naszych filmów. To po prostu jest jej styl oraz jej operatorów Bena i Josha."

Według Kevina Feige centralną bohaterką w filmie Eternals jest postać Sersi granej przez Gemmę Chan. Dodaje, że wybierają tych wyjątkowych filmowców z kina niezależnego jak Chloe Zhao, dając im swobodę, wsparcie i ufając ich pomysłom. Współpraca z takimi reżyserami pozwala im dokonywać ewolucji blockbusterów i filmów komiksowych, by sprawiać, że będą one się zmieniać oraz nabierać świeżości. Dla niego to ciągły proces dojrzewania, który pozwala im zmieniać i pokazywać rzeczy, których wcześniej nie zrobili i robić to tak, jak nigdy wcześniej.