Zwiastun i zdjęcie z serialu komediowego Aniela. Małgorzata Kożuchowska jako nowa królowa osiedla

fot. Netflix/K. Grabowska

Netflix kontynuuje promowanie swoich polskich tytułów na najbliższy rok. Tym razem zapowiedziano nowy serial z udziałem znanej polskiej aktorki, która wystąpi w satyrycznej produkcji. Ta otrzymała zwiastun oraz pierwsze zdjęcie.

Aniela - zwiastun serialu i pierwsze zdjęcie

Aniela to polski serial od Netflixa z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. Historia opowie o kobiecie, która w wyniku pewnego incydentu traci swoje luksusowe życie i zmuszona jest do zmiany otoczenia. Opublikowano pierwszy zwiastun do serialu, którego premiera ma być wkrótce, ale nie została jeszcze w pełni określona.

fot. Netflix/K. Grabowska

Aniela - co wiadomo?

Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru i złotych kart kredytowych traci wszystko. Zmuszona do rozpoczęcia życia od zera, musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Podczas gdy pragnienie odzyskania córki staje się jej siłą napędową, adaptacja do nowej rzeczywistości pozwala jej odkryć nieznane wcześniej poczucie sprawiedliwości

W obsadzie znajduje się m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Cezary Pazura, Jacek Poniedziałek.