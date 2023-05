Euforia i The Last of Us - kiedy nowe sezony? Poczekamy bardzo długo

fot. materiały promocyjne

Trwa strajk scenarzystów, który wstrzymuje prace nad prawie wszystkimi serialami i większością filmów. To ma też wpływ na takie oczekiwane hity jak 3. sezon serialu Euforia oraz 2. sezon The Last of Us. Prace nad obydwoma są wstrzymane do czasu zakończenia strajku, a niestety nie zapowiada się, że on skończy się szybko. Już trwa prawie miesiąc, a mówi się, że może potrwać nawet do końca roku.

Euforia - kiedy premiera 3. sezonu?

Francesca Orsi z HBO nie ma dobrych wiadomości. Przyznaje, że gdy trwała postprodukcja Idola wówczas rozpoczęli prace nad scenariuszami 3. sezonu, ale obecnie zostały one wstrzymane przez strajk. Nie mają scenariuszy i prace nie mogą być wznowione póki trwa strajk. Nie mogą więc też ruszyć na plan. Orsi ma nadzieję, że 3. sezon może pojawi się najwcześniej w 2025 roku.

The Last of Us - kiedy 2. sezon?

Taka sama sytuacja tyczy się 2. sezonu The Last of Us. Scenariuszy nie ma i nie mogą być one tworzone w trakcie strajku, więc wszystko będzie opóźnione o wiele miesięcy. Tutaj Orsi także ma nadzieję, że może uda im się dostarczyć 2. sezon widzom w 2025 roku.

W obu przypadkach wszystko zależy od zakończenia strajku scenarzystów. Jeśli będzie się przedłużać o kolejne miesiące, wówczas muszą analizować sytuację i podejmować decyzje.

Seriale wstrzymane przez strajk