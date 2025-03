To coś więcej niż aktualizacja, to ewolucja. Zobaczcie zwiastun Rainbow Six Siege X

fot. Ubisoft

Sieciowa strzelanka Ubisoftu jeszcze w tym roku przejdzie wielką zmianę za sprawą Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, opisywanego jako "największa i najbardziej zaawansowana ewolucja w historii gry". Darmowa aktualizacja pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S już 10 czerwca tego roku.

Rainbow Six Siege X wprowadzi między innymi Dual Front, czyli nowy tryb nastawiony na zmagania 6v6, w którym zadaniem graczy będzie zabezpieczenie trzech wrogich sektorów przy jednoczesnej obronie własnych. Podczas rozgrywek będzie można wybrać się do neutralnego sektora, by podjąć się ograniczonych czasowo zmagań i zdobyć nagrody, które pozwolą zyskać przewagę nad oponentami. Zmagania będą odbywać się na nowej mapie o nazwie District, która powstała specjalne z myślą o Dual Front.

Nowy tryb będzie można przetestować w ramach wersji beta Siege X, która potrwa do 19 marca na PS5, Xbox Series X|S i PC. Testy pozwolą zapoznać się z rozgrywką oraz 35 operatorami.

Nadchodząca aktualizacja odświeży także warstwę audiowizualną poprzez wprowadzenie nowego oświetlenia i cieni, tekstur w rozdzielczości 4K i nowych zniszczalnych elementów. Listę nowości domyka R6 ShieldGuard, narzędzie mające przeciwdziałać oszustom w grze, aktualizowane na bieżaco i to bez potrzeby wprowadzania przerw technicznych.

Ubisoft poinformował również, że od 10 czerwca dostęp do Rainbow Six Siege będzie darmowy, ale zabawa bez płacenia będzie wiązać się z pewnymi ograniczeniami. Nowi gracze będą mogli bezpłatnie grać w trybach Unranked, Quick Play i Dual Front, a także będą mogli zdobyć 26 operatorów poprzez postępy w grze.