Falcon Heavy powrócił! Rakieta SpaceX i widowisko lepsze niż w filmach science fiction [WIDEO]

YouTube/SpaceX

Falcon Heavy od firmy SpaceX po 3 latach przerwy raz jeszcze wzbił się w powietrze. Największa ze wszystkich wykorzystywanych obecnie w branży kosmicznej rakieta punktualnie o godz. 14:41 polskiego czasu wystartowała ze stanowiska LC-39A w kompleksie John F. Kennedy Space Center na Florydzie, aby wykonać zleconą przez Pentagon misję oznaczoną numerem USSF-44, mającą na celu wyniesienie na orbitę dwóch obiektów - minisatelity i drugiego, na temat którego wojsko USA nie podało żadnych informacji.

Start Falcona Heavy i lądowanie jego boosterów, jak zwykle zresztą, były niezwykle widowiskowe, przywodząc na myśl filmy science fiction. Poniżej możecie zobaczyć cały przebieg misji (sekwencja odliczania do startu rozpoczyna się w 18. minucie i 46. sekundzie materiału - od startu do powrotu boosterów minęło ok. 8 i pół minuty):

Falcon Heavy - misja USSF-44 [ZDJĘCIA]

A tak z kolei prezentował się sam start rakiety i lądowanie jej dwóch boosterów:

https://twitter.com/SpaceX/status/1587440095665082368

https://twitter.com/SpaceX/status/1587442127214034944

Falcon Heavy to należąca do kierowanej przez Elona Muska SpaceX superciężka rakieta nośna wykorzystująca 3 pierwsze człony innej z rakiet firmy, Falcona 9. Jej lot testowy odbył się w 2018 roku; to w jego trakcie w przestrzeń kosmiczną wyniesiony został kabriolet Tesla Roadster z manekinem w skafandrze. Ostatni raz Falcon Heavy startował w czerwcu 2019 roku. Wiemy jednak, że kolejny lot ma odbyć się jeszcze w tym roku.

W historii przemysłu kosmicznego istniały tylko 3 potężniejsze rakiety: nieużywane już Saturn V z księżycowego programu Apollo oraz radzieckie Energia i N1. Warto dodać, że za kilkanaście dni Falcon Heavy może zostać zdetronizowany przez wyższą o aż 28 metrów i zdolną wynieść już w swojej pierwszej wersji ponad 30 ton więcej rakietę Space Launch System (SLS) - wszystko zależy od tego, czy 14 listopada uda się ostatecznie rozpocząć księżycową misję Artemis 1.