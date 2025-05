Minecraft: Film online w Polsce. Wiemy, kiedy premiera!

foto. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Minecraft: Film będzie dostępny online od 20 maja 2025 roku na większości platform, które umożliwiają wypożyczenie lub zakup produkcji. W późniejszym terminie trafi także na streaming Maxa w ramach abonamentu.

Minecraft: Film online

Najnowsza produkcja w reżyserii Jareda Hessa szybko osiągnęła globalny sukces. W samej Polsce na ten film sprzedano ponad 2,5 mln biletów. Na całym świecie tytuł zarobił już 909,6 mln dolarów. Do czasu cyfrowej premiery ten wynik będzie na pewno jeszcze lepszy.

Minecraft: Film – fabuła

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia – dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.