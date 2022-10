Fantastyczna Czwórka - Doctor Doom nie będzie antagonistą w pierwszym filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani czekają na Doktora Dooma w MCU od momentu, gdy Disney przejął aktywa Foxa i prawa do Fantastycznej Czwórki powróciły do Marvela. Potem pojawiły się doniesienia, że ma być częścią filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu jako ten, który sprowokował konflikt między królestwami Czarnej Pantery i Namora. Nie zostało to jednak w żaden sposób potwierdzone.

Jeśli nie w nadchodzącym filmie o Czarnej Panterze, to może w Fantastycznej Czwórce? Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej ikoniczny złoczyńca pierwszej rodziny Marvela będzie musiał ustąpić miejsca komuś innemu. Dziennikarz dobrze zorientowany w branży, Jeff Sneider powiedział w Hot Mic podcast, że usłyszał od źródła bliskiego Marvel Studios, że Doctor Doom nie będzie głównym złoczyńcą filmu o Fantastycznej Czwórce. Miałby jednak zostać wprowadzony w połowie filmu lub w scenie po napisach, co wprowadzałoby do kontynuacji.

Ostatecznie brak Doctora Dooma przy pierwszym filmie może okazać się dobrą decyzją. Poprzednie filmowe wersje Fantastycznej Czwórki zawsze zaczynały od tej postaci, a przecież tytułowa drużyna miała wielu innych szalonych wrogów i dobrze byłoby ich też zobaczyć kiedyś na dużym ekranie.

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku.