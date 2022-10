James Cameron krytykuje filmy Marvela i DC - bohaterowie zachowują się jak studenci

Źródło: Marvel

Sequel Avatara rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z oryginału. Twórca obu filmów, James Cameron, chciał się upewnić, że nowe obowiązki wpłyną na zachowanie protagonistów i w związku z tym Jake Sully i Neytiri będą o wiele bardziej dojrzali niż wtedy, gdy ich poznaliśmy. Reżyser uważa, że właśnie tego brakuje postaciom z filmów Marvela i DC.

Avatar: Istota wody - obsada trenowała ze specjalistami od wstrzymywania oddechu

materiały prasowe

Avatar: Istoty Wody - bohaterowie przejdą przemianą

James Cameron w rozmowie z New York Times najpierw opowiedział o tym, jak bohaterowie Avatara: Istoty Wody są teraz rodzicami i ten fakt sprawił, że musieli stać się bardziej odpowiedzialni, ponieważ muszą myśleć o swoich dzieciach.

Zoe i Sam grają teraz rodziców, 15 lat później. W pierwszym filmie, postać grana przez Sama skacze z latającego stworzenia, zasadniczo zmieniając bieg historii tym szalonym, niemal samobójczym skokiem wiary. A bohaterka grana przez Zoe skacze z nadzieją, że znajdą się duże ładne liście na dole, które złagodzą jej upadek. Ale gdy jesteś rodzicem, nie możesz mieć takiego podejścia. Jako ojciec piątki dzieci, pytam: Co się stanie, gdy te postacie dojrzeją i zdadzą sobie sprawę, że teraz mają jakąś odpowiedzialność poza własnym przetrwaniem?

fot. materiały prasowe

James Cameron krytykuje filmy Marvela i DC

James Cameron kontynuował swoją myśl, zwracając uwagę na fakt, że bohaterowie wielkich widowisk kinowych, w tym filmów Marvela i DC, niezależnie od wieku zachowują się tak, jakby wciąż byli na studiach.

Kiedy patrzę na te wielkie, spektakularne filmy - patrzę na was, Marvel i DC - to nie ma znaczenia, ile lat mają ich bohaterowie. Wszyscy zachowują się tak, jakby byli na studiach. Mają relacje, ale tak naprawdę ich nie mają. Nigdy nie rezygnują z konfliktu ze względu na swoje dzieci. Rzeczy, które dają nam prawdziwą siłę, miłość i cel? Te postacie ich nie doświadczają i moim zdaniem to nie sposób na tworzenie filmów.

Co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu.

Zobacz także:

2 filmy na 1 plakacie - Avenger Panda, Sex Story z Obcym, Avatar i Zmierzch

Strona Designcrowd, która często organizuje konkursy z używania Photoshopa na swojej platformie, stworzyła grę Mate a Movie, polegająca na połączeniu dwóch różnych filmów w jeden plakat filmowy. Portal Bored Panda wybrał 30 najlepszych plakatów filmowych. Możecie je zobaczyć w poniższej galerii.