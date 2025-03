Pierwszy zwiastun miniserialu z Jacobem Elordim na podstawie nagradzanej książki. Czy to serial roku?

fot. Prime Video

Prime Video opublikowało właśnie zwiastun do pięcioodcinkowego serialu na podstawie książki The Narrow Road To The Deep North autorstwa Richarda Flanagana, która została nagrodzona Nagrodą Bookera. To najbardziej prestiżowa nagroda literacka możliwa do wygrania w Wielkiej Brytanii.

Miniserial Prime Video ma obecnie 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie 8 opinii. Przekłada się to na średnią 8/10. To bardzo wysoki wynik, który wskazuje, że mamy do czynienia z wyjątkową produkcją.

The Narrow Road To The Deep North - co wiadomo o serialu?

W roli głównej występuje Jacob Elordi (Saltburn), który wciela się w Dorrigo Evansa razem z Ciaránem Hindsem. Historia opowiada o romansie głównego bohatera z Amy Mulvaney (Odessa Young), jego przeżyciach w obozie dla jeńców wojennych i latach spędzonych już jako osławiony weteran i szanowany chirurg.

Reżyserem filmu jest Justin Kurzel, który pisał scenariusz do Challengers i odpowiadał za reżyserię filmu The Order: Ciche braterstwo z 2024 roku. Scenariusz napisał Shaun Grant.

W obsadzie znajduje się również Olivia DeJonge, Heather Mitchell, Show Kasamatsu, Thomas Weatherall, Simon Baker oraz Essie Davis.

Premiera The Narrow Road To The Deep North - 18 kwietnia 2025 roku. Dostępne będą wszystkie odcinki.