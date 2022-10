Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - pierwsze opinie. To "najbardziej wzruszający film Marvela i wielkie dzieło"

Marvel

Film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu miał wczoraj swoją światową premierę w Los Angeles - teraz do sieci raz po raz trafiają pierwsze opinie, które pochodzą od obecnych na pokazie dziennikarzy. Choć zdążyliśmy się już przyzwyczaić do faktu, że wstępne reakcje na produkcje Marvela są naprawdę optymistyczne, wygląda na to, że nadchodząca wielkimi krokami odsłona MCU może zapisać się w naszej pamięci na długi czas.

Autorzy opinii nie przebierają w słowach, nazywając Czarną Panterę 2 "wielkim hitem" i "monumentalną opowieścią", nie mając przy tym żadnych złudzeń, że mamy tu do czynienia z "najbardziej wzruszającym" filmem MCU, stanowiącym jednocześnie fenomenalny hołd dla poprzedniego odtwórcy tytułowej roli, zmarłego 2 lata temu Chadwicka Bosemana. Niektórzy z dziennikarzy podkreślają wybitną rolę Angeli Bassett, wspominając również o scenie po napisach, w trakcie której "zbiera się szczękę z podłogi". Akcentuje się w dodatku pojawiające się w konkretnych sekwencjach "brutalność" czy "dzikość scen walki".

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - pierwsze opinie

Kevin Polowy - Yahoo

Pierwsze 5 minut tego filmu prawie mnie złamało. W ciągu ostatnich 5 minut ostatecznie do tego doszło.

Clayton Davis - Variety

To piękny hołd dla Chadwicka Bosemana. Olśniewa wizualnie, Angela Bassett kradnie każdą scenę ze swoim udziałem. Piosenka Rihanny, "Lift Me Up" (pol. ponieś mnie/podnieś/unieś - przyp. aut.), faktycznie to dla wielu zrobi. Kolejna genialna scena po napisach, po której zbiera się szczękę z podłogi. Nie wiem, jak będzie z Oscarami.

Brian Davids - Hollywood Reporter

To najbardziej wzruszający i posiadający najpotężniejszy przekaz ze wszystkich filmów Marvela. Jest przytłaczający i mroczny w sposób, w jaki powinien być, a przy tym w większości zrywa z charakterystyczną dla MCU tonacją.

Charles Pulliam-Moore - The Verge

Wakanda w moim sercu jest w zakresie skali większa niż pierwsza część, ale to także jedna z najintymniejszych i najbardziej chwytających za serce historii Marvela. Z całą pewnością film komiksowy, ale w jego centrum jest raczej żałoba i proces przechodzenia przez nią niż superbohaterowie i spektakl.

Orlando Maldonado - krytyk niezależny

Letitia Wright Tenoch Huerta To wybitny film. Dotyka problemu straty, żałoby i zemsty z dojrzałością i powagą, która w MCU jest rzadko widywana. Czarna Pantera nadal jest perłą w koronie franczyzy., Angela Bassett i- wszyscy oni oferują jedne z najlepszych aktorskich występów, które widziałem w tym roku.

Perri Nemiroff - Collider

Wspaniała historia. Niezwykle potężna opowieść o tym, że należy iść do przodu - momentami przygniatająca, ale przy tym oczyszczająca i pokrzepiająca. Nie mogę przejść obojętnie wokół faktu, jak bardzo ten film zasługuje na swój tytuł.

Steven Weintraub - Collider

Wiem, że nigdy nie wierzycie, gdy ludzie wychodzą ze światowej premiery filmu i zaczynają go chwalić... Ale Wakanda w moim sercu jest znakomitą kontynuacją i wspaniałym filmem. Wiedziałem, że to będzie tak emocjonalna historia, jaka faktycznie jest. W waszych oczach pojawią się łzy.

Drew Taylor - The Wrap

Przez większość seansu sentyment jest tu przedkładany nad spektakl - i wówczas to niezaprzeczalny triumf.

Tessa Smith - Mama's Geeky

Wygląda jak film wojenny. Jest emocjonalny, ciężki, intensywny, a przy tym fenomenalny. Namor jest kapitalnym i potężnym złoczyńcą. Produkcja skupia się na żałobie, stracie i zemście. Nie możecie sobie nawet wyobrazić, co dzieje się z logo Marvela i w scenie po napisach - to idealny hołd dla Chadwicka.

Kevin McCarthy - Good Day DC

Ludwiga Goranssona To przepiękny i zarazem oczyszczający hołd dla dziedzictwa Chadwicka Bosemana. Przypomina nam o jego ogromnym wpływie i o tym, że naprawdę nadal jest wśród nas. Gurira, Bassett, Wright, Thorne - wspaniałe występy. Huerta był NIESAMOWITY. Uwielbiam piosenkę Rihanny i ścieżkę dźwiękową

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje w polskich kinach 11 listopada.