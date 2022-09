Fantastyczna Czwórka - nowa kandydatka do roli Sue Storm. Znamy ją z hitu Amazona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

Karuzela nazwisk kandydatów do ról w filmie Fantastyczna czwórka. Co prawda scenariusz jest dopiero pisany, ale to nie oznacza, że Marvel Studios nie szuka aktorów. Wiedzą jakie postacie pojawią się w tym filmie. Wśród faworytek do roli Sue Storm wymieniano wcześniej Jodie Comer, ale to nie oznacza, że jest pewna roli.

Fantastyczna Czwórka - kto zagra Sue Storm?

W plotkach nową osobą związaną z tą rolą jest popularna Rachel Brosnahan, gwiazda hitu platformy Amazon Prime Video pod tytułem Wspaniała pani Maisel. Sama aktorka skomentowała te plotki. Oczywiście nawet, jeśli miałaby już podpisany kontrakt, niczego by nie potwierdziła, bo każdy aktor podpisuje NDA, czyli pismo zabraniające im mówić cokolwiek do zniesienia embargo.

- Niestety nic o tym nie słyszałam, ale to nasz ostatni sezon, więc będę dostępna. Być częścią Fantastyczne Czwórki byłoby wspaniałe.

Na razie żadne informacje o filmie nie są znane. Nie wiadomo też, kiedy obsada zostanie ogłoszona. Za kamerą stanie Matt Shakman, a premiera w 2024 roku.