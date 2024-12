Kraven Łowca to największa porażka roku. Słabe wyniki finansowe Władcy Pierścieni

fot. Columbia Pictures // Marvel Entertainment

Kraven Łowca miał fatalne prognozy finansowe box office, ale rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza. W Ameryce Północnej film zarobił zaledwie 11 mln dolarów, co jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich komiksowych produkcji studia Sony Pictures. Dla porównania: Madame Web uzyskała 15,3 mln dolarów, a Morbius 39 mln dolarów. Do tej pory to właśnie te dwa tytuły miały najsłabsze otwarcia. Na świecie sytuacja wygląda równie tragicznie: film zebrał tylko 15 mln dolarów, co daje łączny wynik 26 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 110 mln dolarów (nie licząc kosztów promocji). W efekcie mamy prawdopodobnie największą porażkę box office w 2024 roku.

Fot. Materiały prasowe

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - box office

Druga nowość, czyli animacja Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, również poniosła porażkę. Otwarcie w Ameryce Północnej wyniosło zaledwie 4,6 mln dolarów, a na świecie niewiele więcej – 5,7 mln dolarów. Brak odpowiedniej promocji, poza publikacją jednego zwiastuna i kilku filmików, jest główną przyczyną tak słabych wyników. Choć otwarcie jest rozczarowujące, Warner Bros. prawdopodobnie nie straci na tym projekcie, ponieważ budżet filmu wyniósł jedynie 30 mln dolarów.

Warner Bros. świadomie ograniczyło wydatki na produkcję i promocję, otwarcie przyznając, że zielone światło dla filmu zostało dane jedynie w celu zachowania praw do franczyzy.

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 - box office

Vaiana 2 nadal króluje w USA i na świecie. W Ameryce Północnej zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 26,6 mln dolarów, co daje łączną kwotę 337,5 mln dolarów. Na rynkach międzynarodowych radzi sobie jeszcze lepiej, zbierając 57,2 mln dolarów, co sumuje się do 379,5 mln dolarów. Globalnie film ma już na koncie 717 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów. Branża przewiduje, że przekroczenie miliarda dolarów to jedynie kwestia czasu.

fot. Entertainment Weekly // Disney

Wicked - box office

Wicked pozostaje drugim najpopularniejszym filmem globalnie. W Ameryce Północnej zarobił w ostatnim czasie 22,5 mln dolarów, co daje łączny wynik 359 mln dolarów. Na rynkach międzynarodowych dodał 21,5 mln dolarów, osiągając 166 mln dolarów globalnie. W sumie produkcja zarobiła już 525 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 145 mln dolarów.

