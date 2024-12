To będzie scena po napisach Kapitana Ameryki 4? Wielka zapowiedź rozwałki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno poznaliśmy prawdopodobny czas trwania filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, a dziś kolejną plotką podzielił się Daniel Richtman - scooper z branży, którego informacje często się sprawdzały.

Te doniesienie należy w dalszym ciągu traktować z przymrużeniem oka. Produkcja Kapitana Ameryki 4 jest szczególnie skomplikowana z powodu licznych zmian w scenariuszu i dokrętek. Niewykluczone, że nawet jeśli plotka jest prawdziwa, to w ostatecznej wersji filmu jeszcze coś ulegnie zmianie. Czytacie dalej na własną odpowiedzialność.

Kapitan Ameryka 4 - co zapowiada scena po napisach?

W Kapitanie Ameryce 4 pojawi się tylko jedna scena po napisach, a konkretniej w ich połowie. Red Hulk był stałym elementem promocyjnym produkcji. Harrison Ford w filmie wcieli się w rolę prezydenta Rossa i prawdopodobnie zostanie w MCU na dłużej jeśli wierzyć poniższym doniesieniom.

W scenie w trakcie napisów mamy zobaczyć, jak ten złoczyńca trafia do Raft, czyli podwodnego więzienia, które już w MCU się pojawiło. To tam Ross zamknął członków drużyny Steve'a Rogersa po wydarzeniach z Wojny bohaterów. W Raft ma być również osadzony The Leader (Tim Blake Nelson), a film ma także sugerować, że Amadeus Cho (którego prawdopodobnie gra Logan Kim) dostanie serum Hulka.

Scena ta może zapowiadać kolejny film w stylu World War Hulk, a planem prezydenta Rossa byłoby stworzenie armii super-żołnierzy wzmocnionych serum Zielonego Goliata.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zadebiutuje w kinach 14 lutego przyszłego roku.

