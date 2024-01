Fantastyczna Czwórka - Marvel szuka aktora do postaci w całości stworzonej z CGI? Nowe doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiły się nowe doniesienia na temat obsady Fantastycznej Czwórki z MCU. Choć większość źródeł do tej pory zgadzało się, że Pedro Pascal zagra Mr. Fantastica, to pozostałe role były owiane tajemnicą. Padały różne propozycje, jednak znany scooper i insider Daniel Richtman zaoferował kolejne konkretne nazwiska. Poza tym zdradził, że Marvel poszukuje także aktorów do 2 ról drugoplanowych. Jakich? Zobaczcie sami.

Fantastyczna Czwórka - kandydaci do głównych ról

Zdaniem insidera Daniela Richtmana propozycję dostali: Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) zagrania Sue Storm, Joseph Quinn (Stranger Things) zagrania Johnny 'ego Storma i Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) zagrania Bena Grimma. Wszystko wskazuje jednak na to, że kontrakty nie zostały jeszcze podpisane.

Fantastyczna Czwórka - castingi do ról drugoplanowych

To nie wszystko. Daniel Richtman uważa także, że obecnie trwają castingi do 2 ról drugoplanowych: jedna komediowa, która może być zagrana zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę, a druga męska, jednak do postaci, która będzie w całości stworzona za pomocą CGI.

Macie swoje teorie, kim mogą być ci drugoplanowi bohaterowie? Dajcie znać!