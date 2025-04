Mel Gibson odzyskał prawo do noszenia broni. Co do tego doprowadziło?

fot. Prime Video

Wedle doniesień Departament Sprawiedliwości USA zmienił swoją wcześniejszą decyzję i postanowił przywrócić Melowi Gibsonowi prawo do posiadania broni palnej, mimo że w 2011 roku został skazany za wykroczenie związane z przemocą domową. Dwukrotny laureat Oscara znajdzie się wśród dziesięciu osób, którym przywrócono to prawo — ich nazwiska mają wkrótce zostać opublikowane w Federalnym Rejestrze, jak donosi New York Times. Dzieje się tak pomimo obowiązującego prawa federalnego, które zakazuje posiadania broni większości osób skazanych za przemoc domową.

Z jakiego powodu Gibsonowi przywrócono dostęp do broni?

Zwycięstwo Gibsona nastąpiło po tym, jak Elizabeth G. Oyer, wysokiej rangi urzędniczka Departamentu Sprawiedliwości odpowiedzialna za udzielanie ułaskawień, twierdzi, że została zwolniona dzień po tym, jak wyraziła brak poparcia dla przywrócenia aktorowi praw do broni. Oyer utrzymuje, że powiedziano jej wprost, iż decyzja o przywróceniu uprawnień ma zapaść z uwagi na status reżysera jako nowo mianowanego specjalnego ambasadora Hollywood — wraz z Jonem Voightem i Sylvestrem Stallonem.