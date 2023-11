Fantastyczna Czwórka - jaki będzie film MCU? Reżyser nie patrzy na poprzednie filmy, tylko sięga do komiksów

Źródło: Marvel

Marvel w końcu postanowił wprowadzić Pierwszą Rodzinę do MCU. Studio pracuje nad filmem Fantastyczna Czwórka z Mattem Shakmanem na czele w roli reżysera. Filmowiec zdradził w rozmowie z Inverse, co było jego inspiracją. Zobaczcie sami.

Fantastyczna Czwórka - jaki będzie film MCU?

Jak zdradził reżyser:

Nie patrzę zbytnio na inne filmy, tylko komiksy. Jestem ogromnym fanem komiksów. Od dziecka kocham Fantastyczną Czwórkę. Wracając do [Jacka] Kirby’ego, [Stana] Lee i [Johna] Byrne’a, śledząc bohaterów aż do Hickmana, [Marka] Waida i Ryana Northa, próbuję dowiedzieć się, co znaczą dla mnie te postacie i jak powinienem je ożywić na ekranie w najlepszy sposób. To właśnie tak zacząłem pracę nad tym projektem.

Komiksy nie są jego jedyną inspiracją. Shakman czerpie także z komedii U nas w Filadelfii, przy której pracował jako producent i wyreżyserował aż 43 odcinki. Jak wyjawił w rozmowie z ComicBook.com:

Tak wiele nauczyłem się, pracując przez lata przy U nas w Filadelfii. To unikalna mieszanka dobrej zabawy i precyzji, a myślę, że potrzebujesz obu tych rzeczy we wszystkim, co tworzysz. Musisz nadal być jak dziecko bawiące się w piaskownicy i wymyślające rzeczy na nowo, ale także rygorystycznie podchodzić do tego, co robisz, co przy komediach jest wbrew pozorom ważniejsze, niż przy czymkolwiek innym. [...]

