Fantastyczna Czwórka - heroldem Galactusa w MCU będzie kobieta? Jest jeden, mocny typ

Wciąż nie znamy żadnych oficjalnych szczegółów fabularnych filmu Fantastyczna czwórka. Jak donosi jednak teraz uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper MyTimeToShineHello, w rzeczonej produkcji MCU funkcję herolda Galactusa ma pełnić kobieta. Amerykańskie portale popkulturowe zauważają, że w świecie komiksów kilka postaci żeńskich było już heroldami Pożeracza Światów - wśród nich Stardust czy pochodząca z Ziemi-829 wersja Silver Surfera, Juno. Faworytką wydaje się jednak inna postać.

Jest nią Frankie Raye, którą w okrytej złą sławą produkcji Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera z 2007 roku zagrała Beau Garrett. W komiksach była ona młodą dziewczyną, która została w młodości oblana chemikaliami, by dużo później odkryć, że właśnie w tamtym momencie zyskała moce Ludzkiej Pochodni - następnie zdecydowała się zostać heroldem Galactusa jako ochotniczka, przybierając także imię Nova.

Frankie Raye w filmie Narodziny Srebrnego Surfera

Z kolei reżyser Fantastycznej Czwórki, Matt Shakman, został zapytany o to, czy ostatnie problemy w Marvel Studios w jakikolwiek sposób odbiły się na procesie powstawania jego produkcji:

WandaVision To nieprawda. Konsekwentnie kontynuowaliśmy ten proces. Ciężko pracuję nad tym projektem od ponad roku - tak, jak przy każdym projekcie dla Marvela ze szczególnym uwzględnieniem

Twórca kontynuował:

Musimy sobie zadać pytania o to, jaką historię chcemy opowiedzieć? Jaki jest jej temat przewodni? Dlaczego opowiadamy tę akurat historię? Później opracowujemy jej najlepszą możliwą wersję i zastanawiamy się, jak tchnąć w postacie życie. Jeśli więc chodzi o sytuację na zewnątrz, nie miała ona większego znaczenia. To przecież gra o wysoką stawkę.

Wiemy już też, że filmowa Fantastyczna Czwórka nie będzie adaptacją konkretnego komiksu:

W Marvelu spodobał się pomysł, że nie zamierzamy po prostu skupiać się na jednej historii i przekładać jej na formę filmową. (...) Przetwarzamy co prawda to, co wymyślono wcześniej, ale zastanawiając się jednocześnie nad tym, jak sprawić, by ta historia wydawała się prawdziwa dla współczesnych ludzi?

Fantastyczna Czwórka ma wejść na ekrany kin 14 lutego 2025 roku.