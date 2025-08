Ranking odcinków serialu Stamtąd. Który z nich jest najlepszy?

fot. MGM+

Serial Stamtąd cieszy się w Polsce sporą popularnością. Produkcja zadebiutowała w 2022 roku i już doczekała się trzech sezonów. Z najnowszych informacji wynika, że na premierę kolejnego będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Ta ma mieć miejsce w 2026 roku, ponieważ same zdjęcia trwają do listopada tego roku. Warto w tym czasie rzucić okiem na poprzednie trzydzieści odcinków i to, jak zostały ocenione przez widzów za pośrednictwem portalu IMDb.com.

A o czym opowiada serial Stamtąd?

Stamtąd rozgrywa się w koszmarnym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, które więzi każdego, kto do niego trafi. Niechętni mieszkańcy próbują przetrwać, mierząc się z przerażającymi nocnymi stworami z pobliskiego lasu, jednocześnie szukając ukrytych w mieście i poza nim tajemnic, które mogą pomóc im znaleźć drogę ucieczki. Głównym bohaterem jest Boyd Stevens (Harold Perrineau), samozwańczy szeryf i faktyczny burmistrz miasteczka.”

Stamtąd - ranking odcinków wg IMDb

