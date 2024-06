Fantastyczna Czwórka - Paul Walter Hauser wahał się, by zagrać. Podał powód

fot. Apple TV+ // Paul Walter Hauser w "Czarnym ptaku"

Ostatecznie Paul Walter Hauser znalazł się w obsadzie marvelowskiego widowiska Fantastyczna czwórka. Wciąż nie wiemy, w jaką rolę się wciela, ale aktor w rozmowie z The Hollywood Reporter ujawnił, że po usłyszeniu propozycji nie przyjął jej od razu, bo wahał się z określonego powodu.

Fantastyczna Czwórka - Paul Walter Hauser o angażu

W rozmowie podaje powód, dla którego jednak się wahał. Chodzi o to, że gdy dostał propozycję, projekt jeszcze nie był w pełni wyklarowany i jeszcze się kształtował, a to właśnie to wywołało jego zawahanie.

- To miało znaczenie, gdy decydowałem się, czy przyjąć propozycję, czy nie. Po prostu ten film nie był wówczas jeszcze w pełni ukształtowany. Ostatecznie kombinacja scenariusza, szefów określonych departamentów za kulisami oraz ta obsada ekscytujących aktorów - niektórzy znani od dawna, inni dopiero mający swoje 5 minut - sprawiły, że ten film wydawał mi się czymś wyjątkowym i chciałem być jego częścią.

Przypomnijmy, że tytułową grupę grają Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon-Moss Bachrach. Prace mają ruszyć latem 2024 roku. Premiera w 2025 roku.