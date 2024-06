Avenger z MCU i inni w Na noże 3. Kolejne nazwiska ogłoszone

Marvel

Reklama

Jak donoszą Deadline, Variety oraz The Hollywood Reporter do obsady Na noże 3 oficjalnie dołączyli Daryl McCormack (Peaky Blinders, Siostry na zabój), Mila Kunis (ostatnio w filmie Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie) oraz Jeremy Renner, czyli popularny Hawkeye, członek Avengers z MCU. Dla Rennera to pierwszy występ w filmie pełnometrażowym od jego wypadku z 1 stycznia 2023 roku. Szczegóły ról nie są znane. Film nosi tytuł Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

fot. materiały prasowe

Na noże 3 - obsada

Daniel Craig powróci jako detektyw Benoit Blanc. Wcześniej ogłoszono takie nazwiska jak Cailee Spaeny, Josh O'Connor, Kerry Washington, Glenn Close oraz Andrew Scott.

Zobacz także:

Na noże 3 - co wiemy?

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie z zapowiedzi, że będzie to najbardziej niebezpieczna sprawa w karierze Blanca. Rian Johnson powraca jako reżyser i scenarzysta. Prace na planie mają ruszyć w czerwcu 2024 roku.

Netflix finalizuje umowy z aktorami, więc niewykluczone, że jeszcze poznamy jakieś nazwiska, które znajdą się w obsadzie.

Data premiery w platformie streamingowej nie jest znana.