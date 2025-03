Marvela i DC wielka bitwa na... wzrost. Oto prawdziwe rozmiary postaci

Marvel/DC

Swego czasu ogromną popularność zdobył wśród Was ranking pokazujący wzrost poszczególnych bohaterów i złoczyńców Domu Pomysłów - powiedzieć, że chętnie się z nim zapoznawaliście, to właściwie nic nie powiedzieć. Z wielką przyjemnością możemy Was więc poinformować, że w sieci krąży już kolejne zestawienie związane z rozmiarami postaci, tym razem zarówno Marvela, jak i DC.

Po aktualizacji na liście pojawiło się znacznie więcej herosów i antagonistów obu komiksowych wydawnictw. Niezwykle istotne jest to, że autorzy materiału - jeśli to tylko możliwe - odwołują się do wzrostu filmowych tudzież serialowych wersji postaci bądź też danych pochodzących z oficjalnych przewodników MCU i DC. Za wzór niejednokrotnie służy więc wzrost portretującego konkretną postać aktora; to właśnie dlatego Wolverine w zestawieniu mierzy 188cm (jak Hugh Jackman), a nie, podobnie jak w komiksach, 160 cm.

Naszą podróż rozpoczniemy na poziomie zaledwie 12 cm, by zakończyć ją ponad 300 metrów wyżej. To jak, do której postaci Marvela i DC wzrostowo Wam najbliżej?

Ile wzrostu mają postacie Marvela i DC? Wielkie zestawienie podbija sieć

80. Throg – 12 cm (Marvel)

