Fantastyczny Matt Parey - film o Macieju Parowskim. Bez niego mogło nie być Wiedźmina

Fantastyczny Matt Parey to zbliżająca się produkcja dokumentalna, która przybliży sylwetkę Macieja Parowskiego. Redaktor i twórca, przyczynił się do rozgłosu kilku pokoleń pisarzy polskiej fantastyki. Zajmował się redagowaniem i promocją mniej znanych postaci. Przez lata stał za sterami tygodnika Politechnik, prowadził słynną Fantastykę i Nową Fantastykę, w których to ukazywały się teksty m.in. Andrzeja Sapkowskiego. Przyczynił się przy tym do powstania cyklu o Wiedźminie Geralcie.

Film Fantastyczny Matt Parey wyreżyserował Bartosz Paduch, który wyznał, dlaczego zdecydował się zrealizować ten projekt.

Niestety, my, Polacy rzadko mówimy o swojej kulturze. Gonimy za tym, co dzieje się na Zachodzie, a marginalizujemy własne osiągnięcia. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Dlatego gdy pojawiła się szansa na to, by przez pryzmat Macieja Parowskiego opowiedzieć o polskiej literaturze fantastycznej, stwierdziłem, że koniecznie muszę to zrobić.

W produkcji usłyszymy rozmowy z najbardziej znanymi autorami polskiej literatury science-fiction i fantasy, a także będziemy mieli okazje zapoznać się z masą niepublikowanych archiwalnych materiałów.

Dokument ukaże się w kinach 8 września.