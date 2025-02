Kultowy złoczyńca w Dexter: Grzech pierworodny – szalona teoria fanów potwierdzona!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wygląda na to, że w serialu Dexter: Grzech pierworodny wszystko może mieć znaczenie. Nawet pozornie nic nieznacząca scena z drugiego odcinka w knajpie, gdy nieznajomy podchodzi do Dextera i pyta, czy to miejsce jest zajęte, a gdy Dex odpowiada mu, że tak, ponieważ czeka na przyjaciół, momentalnie odchodzi. Ta jedna scena dla wielu widzów nie miała znaczenia, ale dla fanów Dextera to powód do wysnucia teorii, która teraz się potwierdziła.

Kultowy zabójca w serialu Dexter: Grzech pierworodny

Fani spekulowali, że we wspomnianej scenie z początku sezonu tą postacią był Brian Moser, znany fanom jako Ice Truck Killer. Doszli do tego wniosku na podstawie wyglądu mężczyzny, który łudząco przypominał Mosera z oryginalnego Dextera. W późniejszych odcinkach pojawiały się inne nawiązania do tej postaci, więc założono, że może to nie być przypadkowe, ale nie było dowodów. Ósmy odcinek, który miał premierę w USA, potwierdził te przypuszczenia: to był Brian Moser, który dopiero rozpoczyna swoją drogę jako seryjny morderca.

W ósmym odcinku Harry i LaGuerta udają się do terapeuty, aby przesłuchać go w sprawie morderstwa. Mężczyzna jest podejrzanym, ale na miejscu okazuje się, że został zamordowany. W pomieszczeniu znajdują się akta jego pacjentów, wśród których Harry odnajduje dane Briana Mosera, biologicznego brata Dextera. Jest tam zdjęcie postaci, na którym widzimy właśnie tajemniczego mężczyznę z drugiego odcinka. Wygląda więc na to, że Dexter: Grzech pierworodny pokaże też genezę Mosera, który na tym etapie swojego życia eksperymentuje z zabójstwami i szuka swojej drogi jako seryjny morderca.

Dlaczego Dexter nie rozpoznał swojego biologicznego brata? Fani oryginału pamiętają, że w pierwszym sezonie nie miał pojęcia o jego istnieniu. Ta informacja wskazuje na to, że ich drogi raczej nie skrzyżują się w znaczący sposób w Grzechu pierworodnym.

Serial zadebiutował już w Polsce na SkyShowtime. News zawiera spoilery, ponieważ na platformie dostępne są na razie tylko trzy odcinki.