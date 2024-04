Farma Clarksona - zwiastun 3. sezonu. Diddly Squat w kłopotach

fot. Prime Video

Clarkson's Farm to serial, który przedstawia perypetie Jeremy'ego Clarksona, który próbuje prowadzić farmę na wsi. Do tej pory powstały 2 sezony, które są dostępne na Amazon Prime Video. A teraz w sieci pojawił się zwiastun nowej serii, w której powraca gospodarz The Grand Tour oraz były prowadzący Top Gear, a także jego pomocnicy: Lisa, Kaleb, Gerald i Charlie.

W nadchodzącym sezonie farmę Diddly Squat będą czekać zniechęcające wyzwania. Surowe upały nie pozwalają na plony, inflacja spowodowała, że ceny artykułów spożywczych osiągnęły niebotyczny poziom, marzenia o ukochanej restauracji legły w gruzach, a sklepowi rolników również grozi zamknięcie. Clarkson pilnie musi znaleźć nowe, kreatywne sposoby związania końca z końcem, dlatego obmyśla plan wykorzystania setek akrów nieuprawnej ziemi - gęstych lasów i żywopłotów, które zajmują połowę Diddly Squat.

Zobaczcie poniżej zwiastun nowej odsłony Farmy Clarksona. Pierwsze cztery odcinki będą mieć premierę 3 maja na Amazon Prime Video. Kolejne cztery trafią do serwisu 10 maja. Jeśli chodzi o premierę w Polsce musimy poczekać na potwierdzenie z polskiego oddziału platformy, a także oficjalną polską wersję zapowiedzi.

Farma Clarksona - zwiastun 3. sezonu