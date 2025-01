Twój telewizor Smart TV może być zagrożony! Jak chronić swoje dane podczas oglądania?

fot. Samsung

Reklama

Według danych rynkowych, w Polsce liczba telewizorów podłączonych do internetu przekroczyła już 6 milionów, spośród których aż 3,8 miliona to sprzęty Samsunga. To ogromna liczba potencjalnych celów dla cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać luki w zabezpieczeniach do kradzieży haseł, danych kart kredytowych, a nawet przejęcia kontroli nad urządzeniem.

fot. Samsung

Eksperci ds. bezpieczeństwa alarmują, że w 2023 roku urządzenia Smart Home były atakowane średnio 10 razy dziennie, a co trzecia luka w zabezpieczeniach dotyczyła właśnie telewizorów. W pierwszej połowie 2024 roku wykryto aż cztery luki w systemie operacyjnym telewizorów jednego z producentów, które narażały na atak 90 tysięcy urządzeń.

Dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo naszych danych podczas korzystania z telewizorów Smart TV. Jak to zrobić?

Przede wszystkim wybrać urządzenie z certyfikatem bezpieczeństwa. Renomowane firmy stosują zaawansowane technologie zabezpieczeń, takie jak platforma Samsung Knox, która chroni telewizory przed atakami złośliwego oprogramowania i nieautoryzowanym dostępem.

fot. Samsung

Stworzona przez firmę Samsung platforma Knox to rozwiązanie sprzętowo-programowe, które chroni nasze dane na kilku poziomach, izolując je od potencjalnych zagrożeń. Najbardziej wrażliwe dane przechowywane są w odpornym na manipulacje „sejfie”, zwanym Knox Vault, który ma własny procesor i pamięć.

Knox nie tylko chroni przed złośliwym oprogramowaniem, ale również zabezpiecza nasze dane osobowe, takie jak hasła czy dane kart kredytowych. Platforma Knox ta jest stale rozwijana i aktualizowana, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich sprzętów Samsung – od smartfonów, przez urządzenia audio-video, aż po sprzęt gospodarstwa domowego połączone poprzez platformę SmarThings.

Wybierając telewizor Samsung z platformą Knox, możemy mieć pewność, że nasze dane są bezpieczne. Przy zakupie telewizora warto więc sprawdzić nie tylko rozdzielczość czy jasność ekranu, ale także to, czy dane, które podajemy podczas logowania się do np. Netflixa, są odpowiednio zabezpieczone.

fot. Samsung

Poza tym warto:

- regularnie aktualizować oprogramowanie. Producenci wypuszczają aktualizacje, które łatają luki w zabezpieczeniach. Warto upewnić się, czy nasz telewizor ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

- używać silnych haseł. Należy unikać haseł typu „1234” lub „password”. Wybierajmy hasła złożone z liter, cyfr i symboli. Zwłaszcza w przypadku zakładania kont, do których podpięta jest nasza karta płatnicza. Do zarządzania hasłami można użyć dedykowanych programów, albo powierzyć je jednej z przeglądarek internetowych, które potrafią generować i zapamiętywać hasła.

- zachować ostrożność podczas instalowania aplikacji. Pobieraj oprogramowanie tylko z zaufanych źródeł, takich jak oficjalny sklep z aplikacjami producenta telewizora.

Bezpieczeństwo naszych danych w dużej mierze zależy od naszego rozsądku. Bądźmy świadomi zagrożeń i podejmujmy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swoją prywatność i swoje pieniądze.