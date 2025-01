Wielka "afera" o nowy teaser Supermana. Fani wyśmiewają jedno ujęcie

Jesus Avila/Warner Bros.

Reklama

Wczoraj do sieci trafił nowy teaser filmu Superman. Materiał najprawdopodobniej przeszedłby wśród internautów bez większego echa, gdyby nie niepublikowane do tej pory, wieńczące całe wideo ujęcie przedstawiające tytułowego bohatera w locie. Wielu komentatorów nie zostawia na nim suchej nitki, wyśmiewając sposób, w jaki została pokazana twarz Davida Corensweta. O całej sprawie zrobiło się tak głośno, że ustosunkował się już do niej reżyser James Gunn.

W finałowej części teasera widzimy Człowieka ze Stali lecącego na tle śnieżnego krajobrazu. Rzecz w tym, że gdy heros "zbliża się" do samej kamery, jego ciało wydaje się nieproporcjonalnie małe. Inni internauci wyśmiewają "głupkowaty" wyraz twarzy postaci czy nieudolne użycie efektów specjalnych, które miałyby wzbudzać wrażenie, że Superman jest "nieruchomy", w przeciwieństwie do poruszanych wiatrem peleryny i włosów. Oceńcie sami:

ROZWIŃ ▼

Już teraz w sieci znajdziecie nie tak znowu małą liczbę memów i gifów powiązanych z rzeczonym ujęciem. Reżyser produkcji Superman, James Gunn, broni jednak całej sekwencji:

Przy pokazywaniu jego twarzy w tym ujęciu nie korzystaliśmy z absolutnie żadnych efektów specjalnych. Twarze ludzi wyglądają po prostu inaczej, gdy zbliżysz do nich kamerę szerokokątną. Tło ze Svalbardu jest w 100% prawdziwe, podobnie jak sam David.

Filmy z przeszłości zbyt kontrowersyjne na rok 2025. Gdyby powstały dziś, wywołałyby burzę

Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca.