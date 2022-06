Festiwal Młodzi i Film 2022: 6 filmów których nie możecie przegapić

Foto. NaEKRANIE

Dziś startuje 41. edycja Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie na którym można obejrzeć najciekawsze filmy polskich debiutantów. Postanowiliśmy wybrać dla Was sześć naszym zadaniem najciekawszych pełnometrażowych debiutów fabularnych, które będą tam pokazane. Część z nich nie miała jeszcze swojej kinowej premiery, więc tym bardziej szkoda by było je przegapić.

Chrzciny, reż. Jakub Skoczeń

Chrzciny

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Sonata, reż. Bartosz Blaschke

Sonata

Oparta na faktach poruszająca historia Grzegorza Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. Późna, prawidłowa diagnoza, pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca.

Więcej znajdziecie w recenzji Michała Kujawińskiego.

Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, reż. Michał Krzywicki

Dzień w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę

Były aktywista ogłasza w sieci swoje samobójstwo. Zamierza je popełnić na żywo, w internecie, w sylwestra 2028/29. Tym samym chce w radykalny i ostateczny sposób przeciwstawić się wprowadzonemu w Polsce niewolnictwu. Dzień przed sylwestrem znajduje w śmieciach porzuconą niewolnicę.

Piosenki o miłości, reż. Tomasz Habowski

Piosenki o miłości

Osadzona we współczesnej Warszawie, słodko-gorzka historia o poszukiwaniu własnej tożsamości. Robert, młody muzyk żyjący w cieniu odnoszącego sukcesy ojca, buntuje się przeciwko rodzicielskiemu autorytetowi. Spotkanie z początkującą wokalistką z małego miasta konfrontuje go z naturą jego wewnętrznej walki. W obliczu konfliktu pomiędzy uczuciem a ambicją ich wspólny projekt muzyczny staje pod znakiem zapytania.

Inni ludzi, reż. Aleksandra Terpińska

Inni ludzie

Kamil żyje w ciasnym mieszkaniu z matką i siostrą. Nie ma perspektyw, pracuje dorywczo, handluje narkotykami. Przytłacza go powtarzający się rytm dnia, który nie przynosi nic nowego. Iwona jest około czterdziestoletnią kobietą, która nie radzi sobie z życiem i nieudanym małżeństwem. Szuka zapomnienia, zażywając niekontrolowane dawki antydepresantów.

Więcej znajdziecie w recenzji Michała Kujawińskiego.

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, reż. Mateusz Rakowicz

Najmro

Komedia akcji, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który 29 razy wymknął się organom ścigania PRL. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska.

Więcej znajdziecie w recenzji Adama Siennicy.