Wyciekła fabuła Avengers: Doomsday. Tylko spójrzcie, co stanie się z X-Menami

Chyba nikt nie ma żadnych złudzeń, że w najbliższym czasie w sieci zaroi się od rozmaitych doniesień związanych z Avengers: Doomsday. Ogłoszenie przez Marvela obsady, która nawet według samej firmy będzie jeszcze liczniejsza, otwiera pole do niezliczonych spekulacji na temat tego, kogo i co zobaczymy na ekranie. Teraz miało dojść nawet do rzekomego wycieku fabuły, który pokazuje m.in. rolę X-Menów w rzeczywistości MCU.

Źródłem poniższych doniesień jest uznawany za całkiem dobre źródło informacji Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, który pierwotnie opublikował je na Discordzie - dopiero później trafiły one na Reddit. W dokumencie znalazło się twierdzenie, że Avengers: Doomsday skupi się na "ostatecznej inwazji na Ziemię-616", jak również na "osobnym" (prawdopodobnie tak, jak odmienne są światy Odrodzenia i netfliksowego Daredevila) uniwersum X-Menów - obie rzeczywistości miałyby się ze sobą zderzyć w ramach inkursji.

W wycieku fabuły znajdują się również następujące spekulacje:

w filmie powrócą Deadpool i Wolverine, obecnie przebywający w Pustce;

na ekranie pojawi się także Monica Rambeau - jej przenosiny do innego uniwersum w końcówce produkcji Marvels mają doprowadzić do większego zetknięcia się Ziemi-616 i zamieszkiwanej przez X-Menów Ziemi-10005;

mieszkańcy obu wspomnianych wyżej światów będą sądzić, że są one atakowane, a jedynym sposobem na przetrwanie jest unicestwienie drugiego z uniwersów;

taki obrót spraw siłą rzeczy doprowadzi do starcia Avengers z X-Menami, jak również rzuci inne światło na wypowiedziane w kierunku Sama Wilsona przez Leadera słowa o nadciągającej inwazji;

dojdzie do starcia Hulka i Wolverine'a;

X-Meni będą współpracować z dowodzonym przez Magneto Bractwem Złych Mutantów;

wracająca na Ziemię-616 Kapitan Marvel połączy siły z Wongiem, Shang-Chi i Hulkiem, aby sprowadzić z innej rzeczywistości Rambeau;

w tym samym czasie Ms. Marvel będzie kompletować własną drużynę superbohaterów;

ku zaskoczeniu części internautów Fantastyczna Czwórka ma znajdować się na Ziemi, a nie w trakcie podróży kosmicznej;

Spider-Man będzie odmawiał zaangażowania się w walkę - ostatecznie zmieni jednak zdanie i założy na siebie kostium symbionta (ma być podobny do tego z Bez drogi do domu, tylko utrzymany w czarnym i białym kolorze);

Doktor Strange i Clea mają być częścią wątku Doktora Dooma;

sam Doom ma nienawidzić Kanga i TVA za ich machinacje przy multiwersum;

w końcowej części filmu wybuchnie wielka Wojna o Multiwersum, a Loki faktycznie będzie postacią, która zacznie napędzać działania bohaterów.

Dlaczego Chrisa Pratta nie ma w Avengers: Doomsday?

Wiemy już także, dlaczego wśród nazwisk aktorów i aktorek z Avengers: Doomsday nie znalazł się Chris Pratt. Jak donosi ceniony scooper Jeff Sneider, aktor będzie teraz pracował na planie 2. sezonu serialu Lista śmierci, co uniemożliwi mu pojawienie się w filmie MCU. Istnieje jednak szansa na to, że jeśli zdjęcia do kolejnej odsłony hitu Amazon Prime Video zakończą się szybciej, Pratt stawi się na planie produkcji Marvel Studios, aby nagrać choćby gościnny występ.

Film Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 1 maja przyszłego roku.