Najbardziej bezczelny napad w historii? Peacock pokazał zwiastun Fight Night

Fot. Peacock

Reklama

Fight Night: The Million Dollar Heist zostało oparte na podcaście kryminalnym o tej samej nazwie. Fabuła opowiada o niesławnym napadzie z bronią w ręku, do którego doszło w 1970 roku - w tę samą noc, podczas której Muhammad Ali wrócił po trzech latach na ring. To wielkie wydarzenie przyciągnęło do miasta zarówno największych bogaczy, jak i oszustów. Do tej drugiej grupy należy Chicken Man, na którego afterparty przyszła największa śmietanka towarzyska. Temat przewodni imprezy jednak drastycznie się zmieni, gdy pojawią się na niej uzbrojeni bandyci. Zapowiedź tego wszystkiego możecie zobaczyć poniżej.

Fight Night: The Million Dollar Heist - zwiastun

Fight Night: The Million Dollar Heist - fabuła

Serial Fight Night: The Million Dollar Heist przedstawi historię rozgrywającą się 26 października 1970 roku, w noc pojedynku Muhammada Aliego z Jerrym Quarrym. Setki gości imprezy padły ofiarą kradzieży, podczas której sprawcy grozili im bronią. Był to jeden z największych napadów z bronią w ręku, jaki kiedykolwiek odbył się na terenie Stanów Zjednoczonych. Akcja Fight Night rozgrywa się w Atlancie i skupi się na dwójce bohaterów – gliniarzu i naciągaczu – którzy znajdują się w centrum wydarzeń.

Fight Night: The Million Dollar Heist - obsada

W gwiazdorskiej obsadzie są Samuel L. Jackson (Frank Moten), Kevin Hart (Chicken Man), Dexter Darden (Muhammad Ali), Don Cheadle (JD Hudson), Taraji P. Henson (Vivan Thomas) i Terrence Howard (Cadillac Richie). Gościnnie wystąpią między innymi Chloe Bailey (Lena Mosley), Marsha Stephanie Blake (Delores Hudson), Lori Harvey (Lola Falana) i Sinqua Walls (McKinley Rogers). Możecie niektórym z nich przyjrzeć się na poniższych zdjęciach:

Fight Night: The Million Dollar Heist

Fight Night: The Million Dollar Heist - premiera

Peacock wyznaczył datę premiery na 5 września 2024 roku.