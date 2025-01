Demi Moore zdobyła Złotego Globa. Jej przemówienie oraz reakcja rodziny wzruszają

fot. materiały prasowe

Czy Złoty Glob dla Demi Moore jest również prognozą jej triumfu na tegorocznych Oscarach? O tym przekonamy się dopiero za kilka tygodni, ale na razie aktorka może cieszyć się ogromnym wyróżnieniem za swoją rolę w filmie Substancja. To, co powiedziała na scenie, poruszyło publiczność. Moore podzieliła się historią, jak udział w tej produkcji odwiódł ją od decyzji o zakończeniu kariery aktorskiej. Opowiedziała o producencie, który nazwał ją "popcornową aktorką", twierdząc, że nadaje się tylko do występów w blockbusterach, które nie zasługują na prestiżowe nagrody.

- A ja w to uwierzyłam. Kilka lat temu pomyślałam, że to już koniec - może zrobiłam już wszystko, co powinnam była zrobić. Potem na moje biurko trafił magiczny, odważny i absolutnie nieszablonowy scenariusz zatytułowany Substancja, a wszechświat powiedział mi, że jeszcze nie skończyłam.

Moore zakończyła swoje przemówienie, mówiąc, że ta nagroda symbolizuje jej nowy rozdział. Pomimo krytyki, aktorka "odnajduje się" w tym świecie, jaki stanowi branża filmowa.

Demi Moore - bliscy reagują na wygraną [WIDEO]

Scout Willis podzieliła się na Instagramie reakcją rodziny Demi Moore na jej zwycięstwo. Pod postem nie brakuje komentarzy gratulujących aktorce sukcesu.

Sprawdźcie, kto jeszcze zdobył Złotego Globa w tym roku. Według portalu naEKRANIE.pl Substancja to jeden z najlepszych filmów 2024 roku - zobaczcie recenzję naszego redaktora, Piotra Piskozuba i przekonajcie się, dlaczego ta produkcja zasługuje na uznanie.