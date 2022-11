Filmy, które spowodowały ostre dolegliwości u widza. Wymioty, omdlenia, a nawet… śmiertelne zawały

fot. materiały prasowe

Filmy muszą poruszać i oddziaływać na odbiorcę. W innym wypadku produkcja nigdy nie osiągnie sukcesu. Bywa i tak, że twórcy zbyt mocno biorą sobie do serca chęć wywarcia wrażenia na widowni. Z tego też powodu powstaje masa filmów, które wręcz traumatyzują, wywołując niechciane dolegliwości u osób oglądających. Odwracanie wzroku i brak przywiązywania uwagi do aktualnych wątków fabularnych to przy niektórych przypadkach absolutny pikuś. W historii kina odnotowano falę wymiotów, zasłabnięć, a co gorsze poważnych napadów padaczki czy tragicznych ataków serca.

W poniższej galerii zgromadziliśmy produkcje, które oddziaływały tak silnie na widza, że wprawiły go w ciążące uczucie dyskomfortu. Zestawienie przede wszystkim tworzą horrory, ale miejsce otrzymały również inne gatunki, bazujące na tematyce mogącej przyczynić się do złego samopoczucia. Galeria opiera się na produkcjach współczesnych, ale nie zabrakło również starszych dzieł. W wielu przypadkach nie tyle sama fabuła, ile wykonanie wywołało niespodziewane reakcje u widowni. Sprawdźcie, jakie filmy wprawiły ludzi w dyskomfort.

Filmy, które spowodowały ostre dolegliwości u widza