Najgroźniejsze dinozaury z serii Park Jurajski i Jurassic World. T-Rex królem dinozaurów? [TOP 10]

fot. Universal Pictures

Jurassic World: Odrodzenie z rykiem wdarł się do kin na całym świecie i zebrał niezłe oceny, choć dalekie od najlepszych części serii o dinozaurach. Prehistoryczne bestie straszyły już od wielu dekad, ale dopiero premiera Parku Jurajskiego w 1993 roku sprawiła, że publiczność oszalała na punkcie tych zwierząt. Kolejne części serii spotykały się z mniejszym lub większym uznaniem, ale jest ona niezmiennie obecna w Hollywood do dziś. Na przestrzeni rozmaitych części widzieliśmy całą masę dinozaurów. Od tych niegroźnych, na które patrzy się z przyjemnością i chciałoby zobaczyć w rzeczywistości aż po stworzenia, na widok których każdy by brał nogi za pas. Z biegiem lat wprowadzono też różnorodne hybrydy i mutantów, aby widownia otrzymała nową, ulepszoną dawkę grozy.

Najgroźniejsze dinozaury z serii Park Jurajski i Jurassic World [TOP 10]

Dziś na tapet postanowiliśmy wziąć dziesiątkę najgroźniejszych dinozaurów, które do tej pory przedstawiono w serii. Pod uwagę wzięliśmy obie dotychczasowe trylogie, ale pominęliśmy najnowszą część, którą jeszcze nie każdy widział w kinach. Na liście znalazły się te bestie, które miały na swoim koncie przynajmniej jedną ofiarę, a poza tym dały się we znaki głównym bohaterom. Czy "klasyczne" dinozaury zwyciężyły z podrasowanymi hybrydami wprowadzonymi w nowszych częściach? Przekonajcie się.