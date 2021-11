Final Fantasy XIV: Endwalker - premiera się opóźni. Jest też nowy zwiastun dodatku

fot. Square Enix

Na Final Fantasy XIV: Endwalker, czyli duże rozszerzenie do MMORPG od firmy Square Enix, będziemy musieli poczekać nieco dłużej, niż pierwotnie zapowiadano. Na szczęście nie będzie to duży poślizg. Dodatek zostanie udostępniony graczom 7 grudnia (z wczesnym dostępem od 3 grudnia), a nie 23 listopada, tak jak informowano wcześniej.

Twórcy ujawnili też daty debiutu dwóch większych aktualizacji. I tak patch 6.01 pojawi się 21 grudnia, a łatka z numerem 6.05 - 4 stycznia 2022 roku.

Zbliżając się do końca produkcji, po tym jak zagrałem we wszystko, od questów, po walki, nie mogłem powstrzymać się przed chęcią dalszego poprawienia jakości Endwalker, szczególnie, że dodatek ten będzie pierwszą większą kulminacją wydarzeń przedstawionych do tej pory w Final Fantasy XIV. Po Endwalker historia z Final Fantasy XIV będzie kontynuowana i mamy nadzieje dostarczyć wiele wspaniałych doświadczeń, ale to właśnie Endwalker kończy jedną główną sagę i czułem, że nasz zespół powinien wznieść się ponad limity, które założyłem - tłumaczy Naoki Yoshida, producent i reżyser Endwalkera.

Opublikowano też nowy zwiastun. Poniżej możecie obejrzeć materiał w angielskiej oraz japońskiej wersji językowej.