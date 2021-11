Fortnite - Jinx z League of Legends trafiła do gry. Wyjątkowy crossover dwóch popularnych marek

fot. Epic Games

W ostatnim czasie można odnieść wrażenie, że Epic Games jeszcze bardziej podkręciło tempo i twórcy jeszcze częściej wrzucają do gry nową, kosmetyczną zawartość. Niedawno do gry trafili bohaterowie z serii Resident Evil, a teraz przyszedł czas na Jinx z League of Legends. Jak można się domyślić, debiut tej niebieskowłosej bohaterki związany jest ze zbliżającą się premierą animowanego serialu Arcane, który już 7 listopada trafi na platformę Netflix.

Debiut szalonej bohaterki ogłoszono na króciutkim zwiastunie. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Oczywiscie Jinx trafia do gry razem z pakietem przedmiotów kosmetycznych, które można zakupić w sklepiku wewnątrz Fortnite. Gracze mogą nabyć m.in. unikatowy plecak, kilof oraz utwór muzyczny. Zobaczcie sami, jak prezentują się te dodatki.

Jinx w Fortnite