Finałowy Azymut niedługo. Zobacz plansze

Azymut to seria scenarzysty Wilfrida Lupano oraz rysownika Jean-Baptiste'a Andreae. Początkowo wydawało ją Wydawnictwo Komiksowe, a następnie reedycję oraz czwarty tom wydał Kurc. Teraz przychodzi pora na tom piąty zatytułowany Ostatnie podmuchy zimy.

W Azymucie zachwyca przed wszystkim strona graficzna, pięknie obrazująca zakręcony, fantastyczny świat pełen przedziwnych istot i miejsc. Zapowiedziany na 14 października tom to ostatnia odsłona tej historii.

Poniżej opis, okładka i przykładowe plansze z albumu.

Ogromna lodowa fala pokryła większość terenów. Jedyny kraj oszczędzony przez kataklizm -Tycistan - napotyka przeszkodę w realizacji swoich planów podboju świata w postaci epidemii gwałtownego kataru i hordy uchodźców klimatycznych z całego świata, która stuka do jego bram. Ten polarny zastój jest na rękę jednorękim Napoleniuchom, ale stawia pod znakiem zapytania odrażający układ Mani Ganzy z Bankiem Czasu. Jednak umowa jest jasna: aby Mania mogła długo żyć, inni muszą umrzeć? I musi ich być wielu.

W towarzystwie miriada fantastycznych postaci ukończcie tę cudowną podróż, która zabierze was zarówno w eteryczne sfery wyobraźni, jak też do serca egzystencjalnych ludzkich lęków...