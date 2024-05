Finn Wittrock nie wystąpi jako Zielona Latarnia. Wreszcie mamy jego komentarz

fot. materiały prasowe

Jeszcze przed ogłoszeniem nowego uniwersum DCU, powstawał serial dotyczący Zielonej Latarni dla platformy streamingowej HBO Max. W głównej roli obsadzono Finna Wittrocka. Niestety projekt nie został zrealizowany, a James Gunn nie planuje go wskrzeszać na poczet swoich planów na DC. W wywiadzie dla portalu ComicBook.com aktor opowiedział o tym, jak przygotowywał się do występu jako Guy Gardner w skasowanym serialu.

- Miałem około dwadzieścia komiksów o Zielonej Latarni w swojej szafie. Zacząłem je czytać, a mój pięcioletni syn je później odnalazł i zapytał: "Tato, co to jest?". Odpowiedział, że to materiały do niezrealizowanego projektu. Ale tak, wiele się nauczyłem o tej postaci. W pewnym sensie wciągnąłem się w tę historię. Nie powiem, że nie bolało, gdy dowiedziałem się, że projekt nie zostanie zrealizowany. Ale myślę, że miło było doświadczyć tego, co muszę zrobić, aby przygotować się do takiej roli.

Wittrock wyraził również nadzieję, że na jego drodze pojawi się kolejna komiksowa rola, którą tym razem będzie mógł pociągnąć.

Aktualnie to Nathan Fillion wcieli się w tego bohatera w nadchodzącym Supermanie. Gunn pracuje również nad projektem zatytułowanym Lanterns, w którym będziemy obserwować losy Hala Jordana i Johna Stewarta.

