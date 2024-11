Dzieci czasu: powieść SF Adriana Tchaikovsky'ego już w sprzedaży

Vesper

Reklama

Seria Wymiary wydawnictwa Vesper oferuje czytelnikom zróżnicowaną literaturę science fiction. Mieliśmy już w niej dzieła klasyków, jak chociażby Pyłek w Oku Boga Larry'ego Nivena i Jerry'ego Pournelle'a, ale także rzeczy reedycje rzeczy nowszych (np. Rozgwiazda i Wir Petera Wattsa) czy premiery na polskim rynku (Towarzystwo Ochrony Kaiju Johna Scalziego).

Dzisiaj do tego grona dołącza kolejna reedycja, czyli Dzieci czasu mającego polskie korzenie Adriana Tchaikovsky'ego. Jest to historia grupy ludzi, którzy po załamaniu się kosmicznej cywilizacji docierają do - jak się początkowo wydaje - idealnej planety do zamieszkania, ale na miejscu odkrywają pozostałość dawnych eksperymentów. I te pozostałości są duże, mają po osiem nóg... i stworzyły rozwiniętą cywilizację.

Dzieci czasu zostały wydane w twardej oprawie i liczą 688 stron. Powieść ta zamyka premiery w ramach Wymiarów na ten rok.

Dzieci czasu - okładka i opis książki

Źródło: Vesper

Kto zwycięży w walce o nowy Eden?

Ziemia umarła. Ludzkość została osierocona, chociaż sama przyczyniła się do śmierci rodzicielki. Ostatnie setki tysięcy przedstawicieli gatunku wyruszają w nieznane, by śladem swoich starożytnych poprzedników odnaleźć planety, które staną się dla nich nowym domem.

Jednak pasażerowie olbrzymich krążowników dysponują jedynie strzępkiem wiedzy, która pozwoliła Starożytnym terraformować obce planety, przystosować je do warunków niezbędnych człowiekowi. Wciąż dostępne są częściowo rozszyfrowane mapy gwiezdne, wskazujące, gdzie należy rozpocząć poszukiwania. Niepowodzenie oznaczać może jednak powolną śmierć wśród gwiazd.

U celu swej podróży pasażerowie statku „Gilgamesz” odkrywają największy skarb dawnych wieków – świat idealny, pełen lasów i mórz.

Ale nie wszystko w „Świecie Kern” jest takim, jak przypuszczają nowi osadnicy. W orbitującej wokół planety stacji badawczej wciąż tkwi, zamknięty w komputerach, zespolony ze sztuczną inteligencją duch doktor Avrany Kern – osoby odpowiedzialnej za przemiany na planecie. Naukowczyni, która pod żadnym pozorem nie pozwoli na zakłócenie jej biologicznego „eksperymentu”. „Świat Kern” okazuje się być zamieszkały, co więcej – rozwinęła się tutaj zaawansowana społecznie i kulturowo cywilizacja, stworzona przez gatunek, który od zarania dziejów budził w ludziach atawistyczny lęk.

Dwie cywilizacje zmierzają w stronę nieuniknionej konfrontacji, która wyłoni prawowitych dziedziców Nowej Ziemi.