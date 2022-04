Flash - 9. sezon może być ostatnim. Jeden z aktorów z mniejszą rolą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Entertainment // The CW

The Hollywood Reporter donosi, że Jesse L. Martin nie będzie w stałej obsadzie 9. sezonu Flasha. Z uwagi na to, że znalazł sobie nową posadę. Zagra główną rolę w pilocie serialu The Irrational, który ma dużą szansę na zamówienie sezonu. To oznacza, że jego postać Joe Westa w 9. sezonie Flasha pojawi się w mniejszej liczbie odcinków. Według deadline.com powinien się pojawić w maksymalnie pięciu odcinkach.

Koniec Flasha?

Informatorzy portalu twierdzą, że za kulisami trwają rozmowy na temat tego, by 9. sezon był zarazem finałowym. Nie jest to nieoczekiwane i zaskakujące. Wielu scooperów zwracało uwagę na to, że serial musi się zakończyć przed premierą kinowego Flasha.

fot. materiały prasowe

Biorąc pod uwagę spekulacje fanów i ich chęć, by Grant Gustin został kinowym Flashem, plotki o końcu serialu dobrze się z tym łączą. Jednak na ten moment nikt dobrze poinformowany nie mówi o tym, że jest w tym choć odrobina prawdy.

Flash - premiera 9. sezonu jesienią 2022 roku.