W tej grze lepiej nie oszukiwać! Pewien gracz otrzymał bana na... 100 lat

fot. NetEase Games

Wygląda na to, że twórcom Marvel Rivals bardzo zależy na tym, by zabawa w ich grze była możliwie jak najbardziej sprawiedliwa. Wskazuje na to fakt, że jedna z osób, która dopuściła się oszustwa, została zbanowana aż na 100 lat, a konkretnie do 19 grudnia 2024 roku.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że powodem blokady było korzystanie z "konwertera". Najprawdopodobniej chodzi o urządzenie, takie jak Cronus Zen czy XIM. Dzięki nim gracze mogą nie tylko podłączyć w zasadzie dowolny kontroler do konsoli, ale też uzyskać dostęp do wsparcia celowania na PC przy jednoczesnym korzystaniu z klawiatury oraz myszy. Jak możem przeczytać na profilu Marvel Rivals Intel w serwisie X, w tym przypadku blokadę najprawdopodobniej nałożono za to drugie przewinienie.

Marvel Rivals dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To sieciowa strzelanka dostępna w modelu free to play, w której gracze mogą wcielić się w bohaterów i złoczyńców znanych z kart komiksów Marvela. Niedawno w tej produkcji wystartował 1. sezon, w ramach którego do gry trafili członkowie Fantastycznej Czwórki.