Flash - film przedstawi status Supermana w DCEU. Zła wiadomość dla fanów Cavilla

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

Nowe informacje o Flashu pochodzą od dwóch scooperów, których doniesienia często się potwierdzają. Viewer Anon oraz My Time To Shine potwierdzili, że Superman Henry'ego Cavilla zostanie wspomniany w scenie po napisach. W niej też Flash ma o nim wspomnieć w rozmowie z Aquamanem, ale... ten nie będzie wiedzieć, kim jest Superman i o kim jego kolega mówi. Oznacza to, że po wydarzeniach z Flash lubiany Człowiek ze stali zostaje wymazany z uniwersum DC i on w tym świecie już nie istnieje.

Viewer Anon potem skasował swojego tweeta, ale powodów tej decyzji nie wyjawiono. Pamiętajmy jednak o tym, że Flash ma premierę dopiero w 2023 roku i wiele rzeczy może się jeszcze zmienić.

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1513848374755270670

Flash - film wymaże SnyderVerse?

Wcześniej mówiono, że wydarzenia z Flasha wprowadzą sporo zamieszanie do uniwersum i zasadniczym celem jest wymazanie tego, co jest twórcom niepotrzebne z filmów w reżyserii Zacka Snydera. Innymi słowy wraz z Flashem SnyderVerse i jakaś szansa na powrót tworu Snydera, o którą walczą fani reżysera, znika bezpowrotnie.

Z postaci ze SnyderVerse, które na ten moment powrócą są Wonder Woman, Aquaman oraz Flash. Batman Bena Afflecka ma mieć małą rolę w filmie i aktor ostatecznie pożegna się z Mrocznym Rycerzem. Nowym Batmanem uniwersum będzie ten grany przez Michaela Keatona. Wygląda więc na to, że Supergirl grana przez Sachę Calle zastąpi Supermana w uniwersum.

Na razie nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tych pogłosek. Biorąc pod uwagę, że DC Films pracuje nad produkcjami o dwóch innych Supermanach, można jednak uwierzyć, że Henry Cavill nie jest w kręgach ich zainteresowania i Flash ma te sprawy uporządkować. Oczywiście w tym aspekcie pozostaje sam Flash i wielka niewiadoma, co Warner Bros. zrobi z kontrowersyjnym i problematycznym Ezrą Millerem.