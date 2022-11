Flash - data premiery finałowego sezonu opóźniona?

fot. The CW

Flash to serial, który przez lata swojej obecności na antenie The CW był filarem tworzonego Arrowverse. Jednak stacja w ostatnim czasie skasowała kilka projektów wchodzących w skład uniwersum (między innymi Batwoman). Ogłoszono przy okazji, że 9. sezon Flasha będzie zarazem finałową odsłoną produkcji, która miała zadebiutować w okresie mid-seasons na początku 2023 roku. No właśnie, miała.

The CW ogłosiło harmonogram premier swoich produkcji na okres mid-seasons 2023. Niestety nie ma w nim 9. sezonu Flasha oraz, co ciekawe, kolejnej odsłony Superman i Lois.

Flash/Superman i Lois - powody opóźnienia

Jak na razie nie podano powodów takiego stanu rzeczy. Być może The CW chce rozszerzyć swoją letnią ofertę programową i trzymają premiery swoich ważnych programów na ten okres. Istnieje możliwość, że pojawiły się jakieś problemy produkcyjne, które powodują opóźnienie wydania nowych odsłon seriali. Trzeba poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.