Flash - kiedy zwiastun? Nie ma dobrych wiadomości dla fanów

fot. Warner Bros.

Dziennikarze z One Take News oglosili, że zwiastun Flasha na pewno nie pojawi się w 2022 roku. Ich doniesienia potwierdził Umberto Gonzalez z The Wrap, dodając, że wie, z jakim filmem trailer ujrzy światło dziennie, ale tego szczegółu nie wyjawił.

Flash - kiedy zwiastun?

W spekulacjach pojawia się tak naprawdę jeden faworyt: Shazam! Gniew bogów, którego premiera odbędzie się 17 marca 2023 roku. Wszyscy są pewni, że to wówczas na pewno trailer pojawi się w sieci i w kinach.

Na ten moment nie zmieniono daty premiery Flasha, więc pozostaje ona bez zmian - 23 czerwca 2023 roku. Nie wiadomo jednak, czy może szefowie DCU, czyli James Gunn i Peter Safran nie zmienią czegoś z uwagi na kontrowersje z Ezrą Millerem, o których media non stop huczały.

W trailerze na pewno możemy oczekiwać scen z Supergirl, w którą wciela się Sasha Calle oraz Batmanem w wykonaniu Michaela Keatona. Ma być też Batman Afflecka, więc niewykluczone, że on również się pojawi. W plotkach mówiło się o dodaniu w dokrętkach Supermana Henry'ego Cavilla, ale na ten moment nie zostało to potwierdzone.