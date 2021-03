Wally West oficjalnie przestaje być Flashem. Barry Allen rzuci mu wyzwanie

Brandon Peterson/DC

DC zaprezentowało już w sieci materiały promujące zeszyt The Flash #768. Wynika z nich, że Wally West oficjalnie zrezygnuje z tytułu Szkarłatnego Sprintera, o czym poinformuje wszystkich członków Ligi Sprawiedliwości. Taki zabieg jest o tyle niespodziewany, że bohater dopiero co powrócił do roli Flasha. W specyficzny sposób postanowi go również pożegnać Barry Allen.

Czytelnicy DC doskonale wiedzą, że ostatnie lata były dla Westa naprawdę ciężkie, a on sam musiał zmagać się z rozmaitymi traumami emocjonalnymi. Po tym, gdy Allen zdecydował się rozszerzyć swoją działalność na całe omniwersum, tytuł Szkarłatnego Sprintera przejął właśnie Wally - nie na długo. W nadchodzącej odsłonie całego cyklu heros stwierdzi, że porzuca tę rolę, gdyż chce "spędzać więcej czasu z rodziną" i "nie może tego dłużej robić" - byłoby to nie fair w stosunku do innych superbohaterów i jego najbliższych.

Niemogący się początkowo pogodzić z takim obrotem spraw Barry koniec końców postanowi pożegnać kompana w nietypowy sposób - proponując mu wyścig sprinterów. Spójrzcie sami:

The Flash #768 - plansze

Zeszyt The Flash #768 zadebiutuje na amerykańskim rynku 31 marca.