Mortal Kombat - nowe spoty. Mileena jak potwór z gry, dużo nowych scen walk

Fani Mortal Kombat narzekali, że na plakatach oraz w zwiastunie Mileeny nie przypominała swoją potworną wersję z gry. Chodzi o to,, że Mileena jako eksperyment Shang Tsunga miała w sobie DNA Tarkatanów, co daje jej ogromne potworne szczęki, jak choćby u postaci Baraki. Spot potwierdza, że ten znajomy wizerunek będzie obecny w filmie. Zobaczycie go w pierwszym wideo w 1:09. Obok tego mamy dużo efektownych urywków walk Sub-Zero ze Scorpionem, nowe ujęcia z Goro i fatality Liu Kanga z ognistym smokiem (zaczerpnięte z gry, los zabijanej postaci to spoiler) oraz jest postać Nitary.

Mortal Kombat - premiera w kwietniu 2021 roku.