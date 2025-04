Forrest Gump wrócił na ławkę. Tom Hanks w nowym teledysku syna

fot. materiały prasowe

Reklama

Something Out West to grupa muzyczna, w której wokalizuje syn Toma Hanksa, Chet. Warto przyjrzeć się teledyskowi do nowego singla zespołu, You Better Run, za którego reżyserię odpowiada Shane Drake. W tym klipie Hanks odtwarza wiele scen z kultowego filmu Forrest Gump z 1994 roku, włączając w to łódź i słynne "Run, Forrest, run!". Oczywiście nie mogło też zabraknąć ławki, na której siada sam Tom Hanks. Możecie obejrzeć teledysk poniżej.

Forrest Gump w teledysku syna Toma Hanksa

Forrest Gump - fabuła, gdzie obejrzeć?

W ciągu trzech burzliwych dekad Forrest (Tom Hanks) zmienia się z lekceważonego inwalidy w gwiazdę amerykańskiego futbolu; z bohatera wojny w Wietnamie staje się królem krewetek; od honorów Białego Domu przechodzi w ramiona ukochanej. Jest odzwierciedleniem naszej epoki, ostatnim niewinnym w czasach, kiedy Ameryka utraciła swoja niewinność. Serce podpowiada mu w sprawach, których nie ogarnie jego umysł. Jest człowiekiem zasad, a jego sukcesy inspirują wszystkich. Forrest Gump to historia pewnego życia.

Film jest dostępny w ofercie abonamentowej Prime Video i SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na Canal+.

Tom Hanks komentuje kryzys w kinie superbohaterskim. Czy rozmawiał z Marvelem albo DC?

Najbardziej inspirujące filmy wg Rotten Tomatoes. Które miejsce zajął Forrest Gump?